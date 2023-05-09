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Падіння долара призупинилося: актуальні курси валют в Україні на 9 травня

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Україна, Вівторок 09 травня 2023 11:05
Падіння долара призупинилося: актуальні курси валют в Україні на 9 травня Фото: курс долара стабілізувався (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 9 травня 2023 року, курс долара у продажу не змінився - 37,70 гривень за долар. Курс євро впав на 5 копійок до 41,55 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 37,10 грн (37,10 – 8 травня)
  • продаж – 37,70 грн (37,70 – 8 травня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 40,75 грн (40,80 грн – 8 травня),
  • продаж – 41,55 грн (41,60 – 8 травня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,50 грн (8,40 – 8 травня),
  • продаж – 9,00 грн (8,90 – 8 травня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 9 травня становить 40,348 грн за євро (+0,0878 грн).

Падіння долара призупинилося: актуальні курси валют в Україні на 9 травня

Нагадаємо, за даними НБУ, з початку 2023 року спостерігається покращення ситуації на валютному ринку України. Однак курсова стійкість значною мірою забезпечується жорсткими валютними обмеженнями.

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