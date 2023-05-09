Падіння долара призупинилося: актуальні курси валют в Україні на 9 травня
В обмінних пунктах України сьогодні, 9 травня 2023 року, курс долара у продажу не змінився - 37,70 гривень за долар. Курс євро впав на 5 копійок до 41,55 гривні за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля – 37,10 грн (37,10 – 8 травня)
- продаж – 37,70 грн (37,70 – 8 травня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 40,75 грн (40,80 грн – 8 травня),
- продаж – 41,55 грн (41,60 – 8 травня) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля – 8,50 грн (8,40 – 8 травня),
- продаж – 9,00 грн (8,90 – 8 травня) за злотий.
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 9 травня становить 40,348 грн за євро (+0,0878 грн).
Нагадаємо, за даними НБУ, з початку 2023 року спостерігається покращення ситуації на валютному ринку України. Однак курсова стійкість значною мірою забезпечується жорсткими валютними обмеженнями.
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