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Падение доллара приостановилось: актуальные курсы валют в Украине на 9 мая

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Украина, Вторник 09 мая 2023 11:05
Падение доллара приостановилось: актуальные курсы валют в Украине на 9 мая Фото: курс доллара стабилизировался (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 9 мая 2023 года, курс доллара в продаже не изменился - 37,70 гривен за доллар. Курс евро упал на 5 копеек до 41,55 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 37,10 грн (37,10 - 8 мая)
  • продажа - 37,70 грн (37,70 - 8 мая) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 40,75 грн (40,80 грн - 8 мая),
  • продажа - 41,55 грн (41,60 - 8 мая) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,50 грн (8,40 - 8 мая),
  • продажа - 9,00 грн (8,90 - 8 мая) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 9 мая составляет 40,348 гривен за евро (+0,0878 гривен).

Падение доллара приостановилось: актуальные курсы валют в Украине на 9 мая

Напомним, по данным НБУ, с начала 2023 года наблюдается улучшение ситуации на валютном рынке Украины. Однако курсовая устойчивость в значительной степени обеспечивается жесткими валютными ограничениями.

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