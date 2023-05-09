Падение доллара приостановилось: актуальные курсы валют в Украине на 9 мая
В обменных пунктах Украины сегодня, 9 мая 2023 года, курс доллара в продаже не изменился - 37,70 гривен за доллар. Курс евро упал на 5 копеек до 41,55 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 37,10 грн (37,10 - 8 мая)
- продажа - 37,70 грн (37,70 - 8 мая) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 40,75 грн (40,80 грн - 8 мая),
- продажа - 41,55 грн (41,60 - 8 мая) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,50 грн (8,40 - 8 мая),
- продажа - 9,00 грн (8,90 - 8 мая) за злотый.
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 9 мая составляет 40,348 гривен за евро (+0,0878 гривен).
Напомним, по данным НБУ, с начала 2023 года наблюдается улучшение ситуации на валютном рынке Украины. Однако курсовая устойчивость в значительной степени обеспечивается жесткими валютными ограничениями.
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