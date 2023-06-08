Падіння долара припинилося: обмінні пункти виставили свіжий курс валют

Станом на ранок 8 червня середній курс долара по Україні не змінився та становить 37,30 гривень у продажу. Курс євро також залишився на рівні 40,35 гривні за євро. В обмінних пунктах купують долар у середньому по 36,80 грн., євро по 39,65 грн.

Офіційний фіксований курс долара НБУ не змінюється з 21 липня 2022 року і становить 36,5686 гривень за долар. Водночас, офіційний курс євро на 8 червня становить 39,1851 гривень за євро (+0,1335 гривень).

Зношені купюри

Як повідомляло РБК-Україна, останнім часом почастішали скарги на обмінні пункти, відмовляються приймати готівкову валюту. Вони вимагають додаткових комісій, кваліфікуючи купюри як "зношені".

При цьому приняття непошкоджених купюр не може братися додаткова комісія або застосовуватись інший курс. Такі порушення є основою позбавлення ліцензій.

Державні банки та фінансові компанії днями отримують жорсткі попередження від НБУ про неприпустимість такої поведінки.