Падіння 16-річної дівчини в яму з окропом: затримано посадовця "Київтеплоенерго"

Начальник дільниці КП "Київтеплоенерго" отримав підозру після падіння 16-річної дівчини у яму з окропом в столиці. Також через порушення безпеки опіки отримали ще двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Нацполіції Києва.

"Прокуратури встановили, що начальник дільниці комунального підприємства "Київтеплоенерго" порушив правила безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки", - повідомили у поліції.

За даними правоохоронців було встановлено, що посадовець, здійснюючи керівництво аварійно-відновлювальними роботами, усупереч вимогам правил безпеки, не забезпечив належного та повного огородження небезпечної зони та не обмежив доступ сторонніх осіб до аварійної ділянки.

Це призвело до падіння це 16-річна дівчина впала у яму з гарячою водою.

Неповнолітня отримала опіки близько 73% тіла. Наразі вона лікується у Німеччині.

Також опіки отримали 12-річна дівчинка та 53-річна жінка, які вступили ногами в окріп.

Посадовця затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 272 КК України - порушення правил безпеки під час робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки.

Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

Як вказано, досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, чия бездіяльність призвела до травмування дівчини.

Фото: поліція Києва повідомила про підозру посадовцю КП "Київтеплоенерго" (kyiv.npu.gov.ua)