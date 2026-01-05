ua en ru
Пн, 05 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Падение 16-летней девушки в яму с кипятком: задержан чиновник "Киевтеплоэнерго"

Киев, Понедельник 05 января 2026 13:51
UA EN RU
Падение 16-летней девушки в яму с кипятком: задержан чиновник "Киевтеплоэнерго" Фото: полиция Киева сообщила о подозрении должностному лицу КП "Киевтеплоэнерго" (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

Начальник участка КП "Киевтеплоэнерго" получил подозрение после падения 16-летней девушки в яму с кипятком в столице. Также из-за нарушения безопасности ожоги получили еще два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Киева.

"Прокуратуры установили, что начальник участка коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" нарушил правила безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, что повлекло тяжкие последствия", - сообщили в полиции.

По данным правоохранителей было установлено, что чиновник, осуществляя руководство аварийно-восстановительными работами, вопреки требованиям правил безопасности, не обеспечил надлежащего и полного ограждения опасной зоны и не ограничил доступ посторонних лиц к аварийному участку.

Это привело к падению это 16-летняя девушка упала в яму с горячей водой.

Несовершеннолетняя получила ожоги около 73% тела. Сейчас она лечится в Германии.
Также ожоги получили 12-летняя девочка и 53-летняя женщина, которые вступили ногами в кипяток.

Чиновника задержали и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 272 УК Украины - нарушение правил безопасности во время работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения.

Как указано, досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, чья бездеятельность привела к травмированию девушки.

Фото: полиция Киева сообщила о подозрении должностному лицу КП "Киевтеплоэнерго" (kyiv.npu.gov.ua)

Что предшествовало

Инцидент произошел 2 января 2026 года во время аварийных работ на сети центрального отопления. Горячая вода залила проезжую часть и тротуары, а из-за разрушения асфальта образовалась пропасть с кипятком.

При этом ответственные службы не установили надлежащих ограждений и предупредительных знаков.

Около 16:00 16-летняя девушка подошла к месту аварии и упала в яму с горячей водой, получив ожоги 73% тела. Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Киевтеплоэнерго Полиция Киева
Новости
Зеленский назначил Кислицу первым заместителем главы ОП
Зеленский назначил Кислицу первым заместителем главы ОП
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем