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Падіння цін на електроенергію стало результатом махінацій трейдерів, - Бутенко

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Київ, Неділя 04 липня 2021 10:41
Падіння цін на електроенергію стало результатом махінацій трейдерів, - Бутенко Фото: падіння цін на електроенергію стало результатом махінацій трейдерів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Обвал цін на оптовому ринку електроенергії (в сегменті "на ринку на добу наперед") став наслідком махінацій трейдерів і постачальників, які можуть діюти під покровительством регулятора НКРЕКП.

Про це повідомив генеральний директор "Д.Трейдинг" Віталій Бутенко.

"Падіння цін на РДН - це результат безконтрольних маніпуляції з боку постачальників/трейдерів електроенергією, які цілком "законно" займаються маніпуляціями на ринку РДН під "заступництвом" регулятора", - повідомив Бутенко.

Він наголосив, що про це вже відкрито говорять на засіданнях РНБО, в кабінетах виконавчої та законодавчої влади.

За його словам, одна з найпоширеніших спекулятивних схем полягає в тому, що трейдери завдяки пробілам у законодавстві і недосконалості правил роботи на ринку електроенергії, які встановив регулятор, скуповують на аукціонах електроенергію в АЕС, Гарпока і "Центренерго" не для кінцевого промислового споживача, а для перепродажу на РДН.

"Навіть поверхневий аналіз показує на скільки масовими і «безстрашними» стали маніпуляції з боку трейдерів-спекулянтів, які відчувають захист Регулятора. Ця ситуація триває більше як рік і стала можливою після того, як Регулятор змінив правила роботи ринку електроенергії", - наголосив Бутенко.

Нагадаємо, напередодні НКРЕКП висловило обурення зменшенням заробітку наближених до себе трейдерів через відмову реальних виробників - ТЕС і АЕС - продавати струм спекулянтам на РДН, і переходом на двосторонні договори напряму зі споживачами.

При цьому за декілька тижнів до цього керівництво НКРЕКП і комітету ВР з питань енергетики на засіданні РНБО закликали всіх учасників переходити на двосторонні договори.

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