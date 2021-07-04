Обвал цін на оптовому ринку електроенергії (в сегменті "на ринку на добу наперед") став наслідком махінацій трейдерів і постачальників, які можуть діюти під покровительством регулятора НКРЕКП.

"Падіння цін на РДН - це результат безконтрольних маніпуляції з боку постачальників/трейдерів електроенергією, які цілком "законно" займаються маніпуляціями на ринку РДН під "заступництвом" регулятора", - повідомив Бутенко.

Він наголосив, що про це вже відкрито говорять на засіданнях РНБО, в кабінетах виконавчої та законодавчої влади.

За його словам, одна з найпоширеніших спекулятивних схем полягає в тому, що трейдери завдяки пробілам у законодавстві і недосконалості правил роботи на ринку електроенергії, які встановив регулятор, скуповують на аукціонах електроенергію в АЕС, Гарпока і "Центренерго" не для кінцевого промислового споживача, а для перепродажу на РДН.

"Навіть поверхневий аналіз показує на скільки масовими і «безстрашними» стали маніпуляції з боку трейдерів-спекулянтів, які відчувають захист Регулятора. Ця ситуація триває більше як рік і стала можливою після того, як Регулятор змінив правила роботи ринку електроенергії", - наголосив Бутенко.