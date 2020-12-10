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Падение самолета в Тернопольской области: названы причины

Тернопольская область, Четверг 10 декабря 2020 16:51
Падение самолета в Тернопольской области: названы причины
Фото: упавший самолет в Тернопольской области (npu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

Самолет в Тернопольской области, вероятно, упал из-за ошибки пилота. Он не рассчитал место приземления и сел в глубокий ров.

Об этом сообщает Национальная полиция.

По предварительным данным, пилот хотел приземлиться между двумя полями, но не учел возможное наличие неровностей и глубокого рова. После приземления самолет зацепил крылом землю, из-за чего борт начало бросать о нее. Тело пилота было обнаружено в десяти метрах от самолета, но неизвестно, вылетел ли он на это расстояние из-за удара или же его вытащили люди и пытались реанимировать.

Сейчас полиция продолжает расследовать причины падения, а также информацию о том, имел ли мужчина 1980 года рождения документы на право пилотирования, разрешение на управление пассажирским самолетом и кому принадлежит транспортное средство.

В среду сообщалось, что в Тернопольской области в поле разбился биплан. В результате происшествия погиб один человек.

В воскресенье сообщалось, что в Киевской области произошло падение самолета. В результате происшествия пострадали два человека.

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