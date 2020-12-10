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Падіння літака в Тернопільській області: названі причини

Тернопільська область, Четвер 10 грудня 2020 16:51
Падіння літака в Тернопільській області: названі причини
Фото: впав літак в Тернопільській області (npu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

Літак в Тернопільській області, ймовірно, впав через помилку пілота. Він не розрахував місце приземлення, і сів у глибокий рів.

Про це повідомляє Національна поліція.

За попередніми даними, пілот хотів приземлитися між двома полями, але не врахував можливу наявність нерівностей і глибокого рову. Після приземлення літак зачепив крилом землю, через що борт почало кидати об неї. Тіло пілота було виявлено у десяти метрах від літака, але невідомо, чи вилетів він на цю відстань через удар або ж його витягли люди і намагалися реанімувати.

Зараз поліція продовжує розслідувати причини падіння, а також інформацію про те, чи мав чоловік 1980 року народження документи на право пілотування, дозвіл на керування пасажирським літаком і кому належить транспортний засіб.

У середу повідомлялося, що у Тернопільській області в полі розбився біплан. В результаті події загинула одна людина.

У неділю повідомлялося, що у Київській області сталося падіння літака. В результаті події постраждали дві людини.

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