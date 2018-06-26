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Падение прибыли в казино Нью-Джерси

НовостиНовости компаний    26.06.2018 - 09:20

На территории Нью-Джерси расположено очень много крупнейших казино. Ежегодно оборот посетителей там просто колоссальный, впрочем, как и доходы подобных заведений. Однако, когда аналитики начали подбивать итоги за прошедший год, выяснилось, что доходы таких клубов как Атлантик Сити, Цезарь и еще нескольких клубов значительно снизились. В процессе поиска причин упадка прибыли было установлено, что всему виной погодные условия. Как показали подсчеты, пик упадка пришелся на зимние месяцы. Именно в этот период вдоль Атлантики прошел достаточно суровый циклон, принесший в страну снегопады. Любители физических казино посчитали, что в такую погоду лучше и безопаснее будет посидеть дома и отдать предпочтение альтернативным вариантам - онлайн казино. Игорные операторы поставили себе цель компенсировать упадок прибыли в пиковый игорный сезон, а именно в летний период.

Онлайн клубы: действительно достойная альтернатива физическим казино?

В современном мире виртуальные казино заняли очень устойчивые позиции в сфере игорного рынка. Количество игроков, предпочитающих подобный формат заведений, невероятно быстро растет. Это говорит об актуальности и уместности виртуальных порталов. Игровые автоматы в виртуальных казино адаптированы под такой формат и представлены в невероятно огромном количестве. Большинство онлайн клубов сегодня могут предоставить своим клиентам сервис, уровень которого во много раз превышает сервис многочисленных стандартных казино. К тому же производители азартного контента постепенно отходят от выпуска простых автоматов и все больше уделяют времени и усилий производству онлайн слотов. С такими темпами в скором времени наземные клубы попросту утратят свою актуальность.

 

 

 Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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