Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Падіння прибутку в казино Нью-Джерсі

НовиниНовости компаний    26.06.2018 - 09:20

На території Нью-Джерсі розташовано дуже багато найбільших казино. Щорічно оборот відвідувачів там просто колосальний, втім, як і доходи подібних закладів. Однак, коли аналітики почали підбивати підсумки за минулий рік, з'ясувалося, що доходи таких клубів як Атлантік Сіті, Цезар і ще кількох клубів значно знизилися. В процесі пошуку причин занепаду прибутку було встановлено, що в усьому винна погодні умови. Як показали підрахунки, пік занепаду припав на зимові місяці. Саме в цей період уздовж Атлантики пройшов досить суворий циклон, що приніс в країну снігопади.Любителі фізичних казино порахували, що в таку погоду краще і безпечніше буде посидіти вдома і віддати перевагу альтернативним варіантам - онлайн казино. Гральні оператори поставили собі за мету компенсувати занепад прибутку в піковий гральний сезон, а саме в літній період.
 

Онлайн клуби: дійсно гідна альтернатива фізичним казино?

В сучасному світі віртуальні казино зайняли дуже стійкі позиції в сфері грального ринку. Кількість гравців, що віддають перевагу подібний формат закладів, неймовірно швидко зростає. Це говорить про актуальність і доречності віртуальних порталів. Ігрові автомати в віртуальних казино адаптовані під такий формат і представлені в неймовірно величезній кількості.
Більшість онлайн клубів сьогодні можуть надати своїм клієнтам сервіс, рівень якого в багато разів перевищує сервіс численних стандартних казино. До того ж виробники азартного контенту поступово відходять від випуску простих автоматів і все більше приділяють часу і зусиль виробництву онлайн слотів. З такими темпами незабаром наземні клуби просто втратять свою актуальність.

 Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"5 з 5 можливих медалей": українська гімнастка викликала фурор на турнірі в Туреччині (відео)
У Києві розгромили табір ромів: активісти зробили жорстку заяву
"Київхліб" буде судитися з Roshen через "Київський торт"
"Постійно живу в напрузі": Лідія Таран відверто розповіла про своє особисте життя
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся