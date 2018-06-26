Падіння прибутку в казино Нью-Джерсі

На території Нью-Джерсі розташовано дуже багато найбільших казино. Щорічно оборот відвідувачів там просто колосальний, втім, як і доходи подібних закладів. Однак, коли аналітики почали підбивати підсумки за минулий рік, з'ясувалося, що доходи таких клубів як Атлантік Сіті, Цезар і ще кількох клубів значно знизилися. В процесі пошуку причин занепаду прибутку було встановлено, що в усьому винна погодні умови. Як показали підрахунки, пік занепаду припав на зимові місяці. Саме в цей період уздовж Атлантики пройшов досить суворий циклон, що приніс в країну снігопади.Любителі фізичних казино порахували, що в таку погоду краще і безпечніше буде посидіти вдома і віддати перевагу альтернативним варіантам - онлайн казино. Гральні оператори поставили собі за мету компенсувати занепад прибутку в піковий гральний сезон, а саме в літній період.



Онлайн клуби: дійсно гідна альтернатива фізичним казино?

В сучасному світі віртуальні казино зайняли дуже стійкі позиції в сфері грального ринку. Кількість гравців, що віддають перевагу подібний формат закладів, неймовірно швидко зростає. Це говорить про актуальність і доречності віртуальних порталів. Ігрові автомати в віртуальних казино адаптовані під такий формат і представлені в неймовірно величезній кількості.

Більшість онлайн клубів сьогодні можуть надати своїм клієнтам сервіс, рівень якого в багато разів перевищує сервіс численних стандартних казино. До того ж виробники азартного контенту поступово відходять від випуску простих автоматів і все більше приділяють часу і зусиль виробництву онлайн слотів. З такими темпами незабаром наземні клуби просто втратять свою актуальність.