ua ru
Ср, 03 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Падение курса доллара ускорилось: сколько стоит валюта 3 августа

Новина українською →
Украина, Среда 03 августа 2022 10:58
Падение курса доллара ускорилось: сколько стоит валюта 3 августа Фото: курс доллара упал на 50 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 3 августа 2022 года, курс доллара в продаже упал на 50 копеек до 40,10 гривен за доллар. Курс евро упал на 65 копеек до 40,85 гривен за евро, курс злотого не изменился - 8,70 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,10 грн (39,40 - 2 августа)
  • продажа - 40,10 грн (40,60 - 2 августа) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 39,50 грн (39,85 - 2 августа),
  • продажа - 40,85 грн (41,40 - 2 августа) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,30 грн (8,30 - 2 августа),
  • продажа - 8,70 грн (8,70 - 2 августа) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 3 августа составляет 37,3804 гривен за евро (-0,0329 гривен).

Падение курса доллара ускорилось: сколько стоит валюта 3 августа

Напомним, Национальный банк Украины ожидает снижения колебаний на наличном валютном рынке в ближайшее время. Для этого регулятор принял решения, которые должны увеличить объем предложения валюты и уменьшить спрос.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара
NEWS
Теракт в Еленовке должен стать решающим для признания РФ террористом, - Зеленский
Теракт в Еленовке должен стать решающим для признания РФ террористом, - Зеленский
DAILY
Стресс-тест для казны. Где Кабмину найти деньги и как избежать роста налогов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Стресс-тест для казны. Где Кабмину найти деньги и как избежать роста налогов