Падение курса доллара ускорилось: сколько стоит валюта 3 августа
В обменных пунктах Украины сегодня, 3 августа 2022 года, курс доллара в продаже упал на 50 копеек до 40,10 гривен за доллар. Курс евро упал на 65 копеек до 40,85 гривен за евро, курс злотого не изменился - 8,70 гривен за злотый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 39,10 грн (39,40 - 2 августа)
- продажа - 40,10 грн (40,60 - 2 августа) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 39,50 грн (39,85 - 2 августа),
- продажа - 40,85 грн (41,40 - 2 августа) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,30 грн (8,30 - 2 августа),
- продажа - 8,70 грн (8,70 - 2 августа) за злотый.
Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 3 августа составляет 37,3804 гривен за евро (-0,0329 гривен).
Напомним, Национальный банк Украины ожидает снижения колебаний на наличном валютном рынке в ближайшее время. Для этого регулятор принял решения, которые должны увеличить объем предложения валюты и уменьшить спрос.
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