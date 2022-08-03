Падіння курсу долара прискорилося: скільки коштує валюта 3 серпня

В обмінних пунктах України сьогодні, 3 серпня 2022 року, курс долара у продажу впав на 50 копійок до 40,10 гривень за долар. Курс євро впав на 65 копійок до 40,85 гривень за євро, курс злотого не змінився - 8,70 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить: купівля - 39,10 грн (39,40 - 2 серпня)

продаж - 40,10 грн (40,60 - 2 серпня) за долар. Середній курс євро становить: купівля - 39,50 грн (39,85 - 2 серпня),

продаж - 40,85 грн (41,40 - 2 серпня) за євро. Середній курс злотого становить: купівля-8,30 грн (8,30 - 2 серпня),

продаж - 8,70 грн (8,70 - 2 серпня) за злотий. Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 3 серпня становить 37,3804 гривень за євро (-0,0329 гривень).