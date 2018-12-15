Падение истребителя Су-27: стало известно имя погибшего летчика

Фото: Су-27УБ (pixabay.com)

Авария самолета произошла сегодня, 15 декабря, около 15:00

В результате аварии истребителя Су-27 в Житомирской области погиб пилот Александр Фоменко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу военной прокуратуры центрального региона в Facebook.

Как сообщается, военная прокуратура начала расследование по факту аварии истребителя Су-27, которая произошла сегодня, 15 декабря, около 15:00 вблизи аэродрома Озерное. Самолет разбился во время захода на посадку.

"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 416 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение правил полетов или подготовки к ним", - отметили в ведомстве.

Сейчас обстоятельства аварии расследуются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области в субботу, 15 декабря, во время захода на посадку разбился истребитель Су-27.

Ранее РБК-Украина писало, что в Винницкой области 16 октября 2018 разбился истребитель Су-27УБ во время международных военных учений "Чистое небо - 2018". В результате катастрофы истребителя Су-27 во время международных учений "Чистое небо - 2018" погибли два пилота. Один из них украинец, другой - представитель Национальной гвардии США.