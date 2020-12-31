Падение в базовых отраслях экономики Украины замедлилось в конце 2020 года

В ноябре 2020 года Индекс производства базовых отраслей (ИПБО) вырос на 3,3% г/г. Это произошло впервые с октября прошлого года.

Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка Украины (ноябрь 2020 года).

По данным НБУ, по итогам января-ноября падение ИПБО составил 5,6%, что несколько меньше, чем за первые 10 месяцев - 6,5%.

Как отмечается в обзоре, в ноябре заметно замедлился спад в промышленности (до 0.3% г/г) благодаря благоприятным внешним условиям, эффекте базы сравнения прошлого года для металлургии (существенный спад в прошлом году из-за слабого внешнего спроса), росту расходов бюджета на оборону и боле холодную, чем в прошлом году, погоду.

Наверстывание темпов сбора поздних зерновых и технических культур обусловило восстановление высоких темпов роста в сельском хозяйстве (на 11.3% г/г). Наращивание экспорта поддержало оптовый товарооборот и грузоперевозки. Значительные темпы роста расходов бюджета на дорожную инфраструктуру способствовали росту в строительстве, отметили в НБУ.

"Впрочем, на фоне определенного замедления роста зарплат и введения карантина "выходного дня" несколько снизились темпы роста розничной торговли, а спад пассажирооборота углубился", - говорится в обзоре.

Напомним, в октябре 2020 года падение Индекса производства базовых отраслей (ИПБО) ускорилось до 7,9% г/г. Это больше, чем в сентябре (6,8%).

Как сообщало РБК-Украина, в октябре НБУ сохранил прогноз по валовому внутреннему продукту (ВВП) Украины. Прогноз падения экономики в 2020 году сохраняется на уровне 6,0%.