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Падіння у базових галузях економіки України уповільнилося втричі

Київ, Четвер 01 жовтня 2020 11:38
Падіння у базових галузях економіки України уповільнилося втричі
Фото: фабрика (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Економічна активність відновлюється після скасування жорсткого карантину

У серпні 2020 року падіння Індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) уповільнилося до 1,6% р/р. Це у 3,3 рази менше, ніж у липні (5,3%).

Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку (вересень 2020 року).

Падіння у базових галузях економіки України уповільнилося втричі

bank.gov.ua

Як зазначається в огляді, у серпні спостерігалося поступове відновлення економічної активності.

Зокрема стрімко зросла оптова торгівля на тлі поліпшення показників експорту. Збільшення експорту зернових та перевезень будівельних матеріалів зумовило сповільнення падіння в транспорті.

Крім того, реалізація державних інфраструктурних проектів забезпечила відновлення зростання в будівництві.

Зростання доходів населення, поліпшення споживчих настроїв та переорієнтація на внутрішній туризм на тлі збереження обмежень на закордонні подорожі підтримували роздрібну торгівлю.

Спад у сільському господарстві сповільнився за рахунок поліпшення показників тваринництва.

Натомість падіння в промисловості поглибилося на тлі скорочення виробництва в енергетиці, все ще слабкого інвестиційного попиту, погіршення зовнішньої кон’юнктури для хімічної продукції та вичерпання запасів насіння соняшнику, що призвело до відновлення спаду в харчовій промисловості, зазначили в НБУ.

Відзначимо, Державна служба статистики оприлюднила другу оцінку валового внутрішнього продукту (ВВП) України в II кварталі 2020 року. Згідно з уточненими даними, економіка скоротилася на 11,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, проти першого кварталу року падіння склало 9,9%.

Нагадаємо, Кабінет міністрів зберіг прогноз падіння економіки на 2020 рік на рівні 4,8%. За оцінкою Мінекономіки, очікуване скорочення на рівні 4,8% виглядає реалістичним.

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