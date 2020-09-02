Падение в базовых отраслях экономики Украины замедлилось почти в два раза

В июле 2020 года падение Индекса производства базовых отраслей (ИПБО) замедлилось до 5,3% г/г. Это в 1,8 раз меньше, чем в июне (9,6%).

Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка (август 2020 года).

Как отмечается в обзоре, активное восстановление потребительского спроса на фоне роста доходов населения и улучшения потребительских настроений обусловило ускорение роста розничной торговли (до 8,5% г/г). Дополнительную поддержку розничной торговле, а также пищевой промышленности оказывала переориентация на внутренний туризм на фоне сохранения ограничений на зарубежные поездки.

"Однако инвестиционный спрос оставался слабым, что сдерживало производство инвестиционных промышленных товаров, в частности продукции машиностроения", - говорится в документе.

В целом спад в промышленности замедлился (до 4,2% г/г) за счет улучшения показателей добывающей промышленности и энергетики. Наверстывание темпов уборки урожая и лучшая урожайность ранних зерновых по сравнению со стартом сбора урожая обусловили замедление спада в сельском хозяйстве (до 5,8% г/г). Объемы строительства сократились (на 1,1% г/г) из-за дальнейшего углубления спада жилищного строительства, отметили в НБУ.

Напомним, в июне 2020 года падение Индекса производства базовых отраслей (ИПБО) ускорилось до 9,6% г/г (8,9% г/г в мае).

Напомним, в июле Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз падения экономики Украины в 2020 году до 6,0%.