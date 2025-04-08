Падають і долар, і євро: які курси в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватися. Єдина європейська валюта також подешевшала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 8 квітня середній курс продажу долара в Україні впав на 10 копійок до 41,20 гривень, курс євро впав на 30 копійок до 45,50 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,70 гривень, євро по 44,70 гривень.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,08-41,13 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 3 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав до мінімуму з початку вересня 2024 року.
Офіційний курс на 8 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,0807 гривень за 1 долар (-0,1134 грн).
Нижчим курс був тільки 3 вересня минулого року - 41,0592 грн/долар.
Офіційний курс євро становитиме 45,0532 гривень за 1 євро (-0,4992 грн).
Аналітики інвесткомпанії ICU вважають, що НБУ ще довгий час зможе утримувати курс гривні до долара на високому рівні.
Цьому, зокрема, сприятиме зростання планових обсягів міжнародної фінансової допомоги у 2025 році.