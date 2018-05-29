Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

ПА НАТО призвала лидеров альянса сплотиться в противостоянии России и терроризму

НовостиПолитика    29.05.2018 - 06:39
Фото: штаб-квартира НАТО (nato.int)
Фото: штаб-квартира НАТО (nato.int)

В итоговом заявлении также содержится призыв поддержать надежду Грузии и Украины на вступление в НАТО

Члены Парламентской ассамблеи НАТО призвали лидеров альянса продемонстрировать на саммите в июле единство и надежность организации в противостоянии угрозам, связанным с Россией и терроризмом. Об этом говорится в итоговом заявлении весенней сессии ПА НАТО, завершившейся 28 мая в Варшаве.

"Ничего нового в том, что есть разногласия. Сила НАТО заключается в том, чтобы справиться с этими разногласиями, не ослабив основную ответственность НАТО. Мы едины вокруг нашей основной задачи защищать друг друга", - наводятся в заявлении слова генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Члены ПА НАТО призвали лидеров альянса противостоять политике России, направленной на дестабилизацию в странах-союзниках и соседях организации, в то же время признав необходимость "конструктивного диалога" с Москвой.

В заявлении парламентариев также содержится призыв предоставить Боснии и Герцеговине план реформ по подготовке ее к членству в НАТО и поддержать надежду Грузии и Украины на вступление в альянс.

Напомним, Польша надеется, что в ходе июльского саммита НАТО будет принято решение о расширении сотрудничества с Украиной.

Польша настаивает на продолжении санкций против России Россия вмешивалась в выборы нескольких стран-членов НАТО, - доклад
Теги публикации: Российская Федерация, заявление  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
Цены рынка: в сети рассказали, сколько стоят фрукты и ягоды в Крыму
Толпы поклонников: Элтон Джон в Киеве посетил "Кураж Базар" (фото, видео)
Регину Тодоренко экстренно госпитализировали в Москве
В Париже мигрант спас ребенка, сорвавшегося из окна, и стал национальным героем (видео)
On Top