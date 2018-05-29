ПА НАТО призвала лидеров альянса сплотиться в противостоянии России и терроризму

В итоговом заявлении также содержится призыв поддержать надежду Грузии и Украины на вступление в НАТО

Члены Парламентской ассамблеи НАТО призвали лидеров альянса продемонстрировать на саммите в июле единство и надежность организации в противостоянии угрозам, связанным с Россией и терроризмом. Об этом говорится в итоговом заявлении весенней сессии ПА НАТО, завершившейся 28 мая в Варшаве.

"Ничего нового в том, что есть разногласия. Сила НАТО заключается в том, чтобы справиться с этими разногласиями, не ослабив основную ответственность НАТО. Мы едины вокруг нашей основной задачи защищать друг друга", - наводятся в заявлении слова генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Члены ПА НАТО призвали лидеров альянса противостоять политике России, направленной на дестабилизацию в странах-союзниках и соседях организации, в то же время признав необходимость "конструктивного диалога" с Москвой.

В заявлении парламентариев также содержится призыв предоставить Боснии и Герцеговине план реформ по подготовке ее к членству в НАТО и поддержать надежду Грузии и Украины на вступление в альянс.

Напомним, Польша надеется, что в ходе июльского саммита НАТО будет принято решение о расширении сотрудничества с Украиной.