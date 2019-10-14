ПА НАТО приняла доклад по Украине

Парламентская ассамблея НАТО в воскресенье, 13 октября, приняла доклад по Украине, подготовленный Канадой о войне на Донбассе, реформах и свободе слова в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя украинской делегации в ПА НАТО Егора Чернева в Facebook.

Чернев отметил основательный и сбалансированный анализ, сделанный канадцами.

"В нем (докладе, - ред.) нашими канадскими коллегами был сделан основательный и сбалансированный анализ: российско-украинской войны; экономических реформ; реформ в сфере обороны и безопасности; ситуации со свободой слова.

В то же время, по словам Чернєва, украинская делегация предложили правки по терминологии и делам с реформами в Украине.

"За последние 1,5 месяца было принято много необходимых законов. Так что евроатлантическое сообщество должно об этом узнать", - написал Чернев.

Он подчеркнул, что все важные правки, внесенные украинцами, были учтены.

В ходе обсуждения Украину поддержали Литва, США, Грузия, Турция.

Также Чернев рассказал, что в резолюцию к докладу об угрозе распространения ядерного вооружения был внесен важный пункт о напоминание о невыполнении Будапештского меморандума, а также важные правки были приняты и к докладу по киберугрозах.

Напомним, 13 октября украинская делегация в Парламентской ассамблее НАТО добилась отклонения противоречивой доклада по санкциям против государств-агрессоров.