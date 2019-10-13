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ПА НАТО отклонила противоречивый доклад о санкциях против агрессоров

Новости » Политика    13.10.2019 - 12:33
ПА НАТО отклонила противоречивый доклад о санкциях против агрессоров
Фото: украинская делегация в ПА НАТО (facebook.com / sluganarodu.official)

Доклад был отклонен по требованию делегации Украины

Украинская делегация в Парламентской ассамблее НАТО добилась отклонения противоречивого доклада о санкциях против государств-агрессоров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу политической силы "Слуга народа" в Facebook.

Как сообщается, на основании замечаний делегации Украины впервые за 22 года ПА НАТО отклонила наиболее противоречивый доклад о применении экономических санкций против государств-агрессоров.

"Мы настаиваем на продлении санкций против России, потому что это действенный инструмент давления на страну-агрессора. Санкции имеют накопительный эффект, они обязательно сыграют свою важную роль по изменению режима Путина. В будущем это откроет путь к возвращению оккупированных Крыма и Донбасса в Украину", - заявил глава украинской делегации Егор Чернев.

ПА НАТО отклонила противоречивый доклад о санкциях против агрессоров

Кроме того, глава делегации Украины в ПА НАТО на своей странице в Facebook рассказал, что украинские представители добавили несколько поправок в доклад об отношениях НАТО с Россией, а также в доклад по Украине. Также украинская делегация встретилась с главой ассамблеи Меделин Мун и обсудила вопросы, касающиеся проведения следующего заседания ПА НАТО в Киеве.

Напомним, ранее сообщалось, что обновленный состав делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО возглавил народный депутат от фракции "Слуга народа" Егор Чернев. Тогда же был избран и новый председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ.

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