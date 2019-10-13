ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ПА НАТО відхилила суперечливу доповідь про санкції проти агресорів

Новини » Політика    13.10.2019 - 12:33
ПА НАТО відхилила суперечливу доповідь про санкції проти агресорів
Фото: українська делегація в ПА НАТО (facebook.com / sluganarodu.official)

Доповідь була відхилена на вимогу делегації України

Українська делегація в Парламентській асамблеї НАТО домоглася відхилення суперечливої доповіді щодо санкцій проти держав-агресорів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку політичної сили "Слуга народу" у Facebook.

Як повідомляється, на підставі зауважень делегації України вперше за 22 роки ПА НАТО відхилила найбільш суперечливу доповідь про застосування економічних санкцій проти держав-агресорів.

"Ми наполягаємо на подовженні санкцій проти Росії, тому що це дієвий інструмент тиску на країну-агресора. Санкції мають накопичувальний ефект, вони обов’язково зіграють свою важливу роль щодо зміни режиму Путіна. В майбутньому це відкриє шлях до повернення окупованих Криму та Донбасу в Україну", - заявив глава української делегації Єгор Чернєв.

ПА НАТО відхилила суперечливу доповідь про санкції проти агресорів

Крім того, глава делегації України в ПА НАТО на своїй сторінці у Facebook розповів, що українські представники додали декілька поправок у доповідь про відносини НАТО з Росією, а також у доповідь щодо Україні. Також українська делегація зустрілася з главою асамблеї Меделін Мун та обговорила питання щодо проведення наступного засідання ПА НАТО в Києві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що оновлений склад делегації України в Парламентській асамблеї НАТО очолив народний депутат від фракції "Слуга народу" Єгор Чернєв. Тоді ж було обрано і нового очільника української делегації в Парламентській асамблеї ОБСЄ.

Нідерланди не дозволять зняти санкції з РФ без виконання мінських угод Європарламент проведе дебати щодо ситуації в Україні
Новини України УкраїнаСанкції проти Росії
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся