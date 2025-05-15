П’ятниця буде дощовою: прогноз на вихідні та коли в Україну повернеться тепло

За даними синоптика, періодичні дощі очікуються на півночі, заході та на Вінниччині. А ось на решті територій істотних опадів не прогнозується.

Температура повітря у п'ятницю найнижчою очікується вздовж смуги Чернігівщина-Київщина-Вінниччина. Там стовпчик термометра буде показувати від +8 до +12 градусів.

У західних областях завтра очікується від +10 до +14 градусів. У більшості центральних областей від +15 до +19 градусів.



Найтепліше буде у південній частині та в східних областях, там очікується від +15 до +21 градусів.

Погода у Києві

У Києві завтра прогнозується відчутне зниження температури повітря: проти сьогоднішніх +16 градусів завтра передбачається ледве +9+11 градусів.

"Ще й з дощем. Одягайтеся завтра тепло", - написала Діденко.

Прогноз на вихідні

Діденко розповіла, що у суботу ще втримається холодна погода, а ось у неділю потеплішає. Однак вже у понеділок знову можливе похолодання.

Потепління слід очікувати з вівторка-середи.

"Хоча жваві дощі поки що ніяким там авторитетним сухим антициклонам не хочуть поступатися - вихідні та наступний тиждень будуть переважно вологими", - зауважила синоптик.