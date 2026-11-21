У п'яти районах Києва вранці 21 листопада виникли перебої з водопостачанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київводоканал" .

Фахівці Київводоканалу працюють над відновленням стабільного водопостачання та нормалізацією тиску в мережах.

Наразі у Голосіївському, Святошинському, Солом’янському, Шевченківському та Подільському районах столиці спостерігається зниження тиску у водопровідних мережах або тимчасова відсутність водопостачання.

Нагадаємо, у суботу, 21 листопада, в частині областей України протягом усієї доби діють планові графіки відключення електроенергії.

Для побутових та всіх інших споживачів - графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 3 черг. Для промисловості - графіки обмеження потужності.

Дізнатися точний час відключень за своєю адресою можна на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу (обленерго).