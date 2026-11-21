В пяти районах Киева утром 21 ноября возникли перебои с водоснабжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевводоканал" .

Специалисты Киевводоканала работают над восстановлением стабильного водоснабжения и нормализацией давления в сетях.

В Голосеевском, Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Подольском районах столицы наблюдается снижение давления в водопроводных сетях или временное отсутствие водоснабжения.

Напомним, в субботу, 21 ноября, в части областей Украины на протяжении всех суток действуют плановые графики отключения электроэнергии.

Для бытовых и всех остальных потребителей - графики почасовых отключений объемом от 1,5 до 3 очередей. Для промышленности - графики ограничения мощности.

Узнать точное время отключения по своему адресу можно на официальных страницах вашего оператора системы распределения (облэнерго).