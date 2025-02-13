П'ятеро дітей провалились під кригу в Херсонській області

Як повідомлялося, чоловік врятував чотирьох сусідських дітей у селі Мішково-Погорілове в Миколаївському районі Миколаївської області, де загорівся житловий будинок.

Крім того, у селі Козаровичі в Київській області 7-річний хлопчик провалився під лід і потонув. Рятувальники виявили тіло дитини.

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