UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни

П'ятеро дітей провалились під кригу в Херсонській області

Фото: п'ятеро дітей провалились під кригу в Херсонській області (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

П'ятеро дітей провалилися під тонку кригу в Херсонській області. Двох врятували, ще трьох шукають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"За попередньою інформацією, двох вдалося врятувати. Надзвичайники та водолази ведуть пошуки ще трьох неповнолітніх", - йдеться у повідомленні.

 

Пошуки неповнолітніх тривають (t.me/dsns_telegram)

Рятувальники попереджують, що лід на водоймах зараз вкрай небезпечний.

"Не виходьте на кригу самі та не дозволяйте це дітям: розкажіть їм про загрозу!№ - кажуть вони.

Як повідомлялося, чоловік врятував чотирьох сусідських дітей у селі Мішково-Погорілове в Миколаївському районі Миколаївської області, де загорівся житловий будинок.

Крім того, у селі Козаровичі в Київській області 7-річний хлопчик провалився під лід і потонув. Рятувальники виявили тіло дитини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьДСНСДіти