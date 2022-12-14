П'ята команда УПЛ звільнила головного тренера

Юрій Гура втратив посаду головного тренера "жовто-чорних". На чолі олександрійців він відпрацював півтора сезони.

46-річний українець став першим звільненим у зимову паузу фахівцем. Перше коло чемпіонату "Олександрія" під керівництвом Гури завершила на 5-й сходинці. В активі команди 24 очки з відставанням на чотири пункти від "Зорі", що йде четвертою, та на шість – від "Динамо".

До того ж, "Олександрія" провела на два матчі менше за конкурентів у боротьбі за медалі. Боси "жовто-чорних" нібито поставили перед Гурою завдання фінішувати восени в топ-3 УПЛ.

За даними "ТаТоТаке", головним претендентом на вакантну посаду став Руслан Ротань. Головний тренер збірної України U-21 якийсь час поєднуватиме роботу з молодіжкою і "Олександрією".