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П'ята команда УПЛ звільнила головного тренера

Фото: Юрій Гура (ліворуч) став безробітним (facebook.com/fcolexandriya)
Автор: Антон Федорців

Нова тренерська відставка в українській Прем'єр-лізі стала несподіванкою. Без керманича команди залишилася "Олександрія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Юрій Гура втратив посаду головного тренера "жовто-чорних". На чолі олександрійців він відпрацював півтора сезони.

46-річний українець став першим звільненим у зимову паузу фахівцем. Перше коло чемпіонату "Олександрія" під керівництвом Гури завершила на 5-й сходинці. В активі команди 24 очки з відставанням на чотири пункти від "Зорі", що йде четвертою, та на шість – від "Динамо".

До того ж, "Олександрія" провела на два матчі менше за конкурентів у боротьбі за медалі. Боси "жовто-чорних" нібито поставили перед Гурою завдання фінішувати восени в топ-3 УПЛ.

За даними "ТаТоТаке", головним претендентом на вакантну посаду став Руслан Ротань. Головний тренер збірної України U-21 якийсь час поєднуватиме роботу з молодіжкою і "Олександрією".

До слова, одеський "Чорноморець" нічиєю з "Рухом" закрив програму першого кола Прем'єр-ліги.

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