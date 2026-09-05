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П'ять загиблих. Росія нанесла нищівного удару по металургійному гіганту "Каметсталь"

14:29 05.09.2026 Сб
2 хв
Росія знищує українську металургію, зокрема після балістичної атаки завод "Каметсталь" зупинено, п’ятеро людей загинули
aimg Юлія Бойко
Росія атакувала "Каметсталь" у Кам'янському балістикою (фото: metinvestholding.com)

У ніч на 5 вересня Росія завдала балістичного удару по комбінату "Каметсталь" у Кам’янському.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Наслідки атаки РФ

Внаслідок атаки загинули п’ятеро людей, ще четверо працівників зазнали поранень. Підприємство повністю зупинило виробничі процеси.

Серед загиблих - четверо працівників "Каметсталі" та один працівник підрядної організації. Ще четверо співробітників отримали поранення різного ступеня тяжкості та перебувають під наглядом лікарів. Від моменту оголошення повітряної тривоги до удару минуло лише кілька хвилин, тому не всі працівники встигли дістатися укриттів.

"На території "Каметсталі" не було жодних військових цілей, військової техніки чи військового виробництва. Тут працювали виключно цивільні люди", - заявив операційний директор "Метінвесту" Олександр Мироненко.

Що відомо про пошкодження комбінату

Внаслідок удару були пошкоджені аглодоменне виробництво, енергетична та транспортна інфраструктура комбінату. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Після розбору завалів фахівці мають оцінити масштаби пошкоджень обладнання та інфраструктури. Терміни відновлення та запуску виробництва поки невідомі.

День жалоби

У Кам’янському 5 вересня оголосили День жалоби за загиблими внаслідок атаки. На підприємствах Групи "Метінвест" приспустили прапори.

Раніше Росія також завдала удару по заводу "Запоріжсталь" групи Метінвест: у компанії кажуть, що таких руйнувань підприємство не зазнавало з часів Другої світової війни.

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