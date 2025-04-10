П'ять нових видів спорту та гендерна рівність: МОК офіційно затвердив програму Олімпіади-2028

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) офіційно схвалив програму та квоти Олімпійських ігор-2028, які відбудуться в американському Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Загалом на Іграх розіграють 351 комплект медалей у 31-му виді спорту. Це на 22 більше, ніж було розіграно в Парижі у 2024 році (329 комплектів).

Збільшення відбулося завдяки включенню в програму п'яти нових видів спорту.

Нові види спорту на Олімпіаді-2028:

Флаг-футбол (різновид американського футболу)

(різновид американського футболу) Крикет

Сквош

Лякрос

Бейсбол / софтбол

Зазначимо, що з них лише флаг-футбол та сквош – абсолютні дебютанти олімпійської програми. Крикет повернеться на Ігри уперше за 128 років (був у програмі ОІ-1900). Лякрос був частиною офіційної програми у 1904 та 1908 роках та показовим видом у 1984-му. Бейсбол раніше був представлений на Олімпіадах 1992, 1996, 2000, 2004, 2008 та 2020 років.

Крім того, додаткові медалі розіграють у таких видах:

Бокс – замість однієї жіночої категорії до 75 кг, з'явились дві нових – до 70 кг і понад 80 кг.

– замість однієї жіночої категорії до 75 кг, з'явились дві нових – до 70 кг і понад 80 кг. Плавання – додалася дистанція 50 м на спині, батерфляєм та брасом серед чоловіків та жінок. Раніше спринт на Олімпіадах фігурував лише у вільному стилі.

– додалася дистанція 50 м на спині, батерфляєм та брасом серед чоловіків та жінок. Раніше спринт на Олімпіадах фігурував лише у вільному стилі. Академічне веслування – додали жіночий та чоловічий одиночні заїзди, а також змішану парну дисципліну в двійках.

– додали жіночий та чоловічий одиночні заїзди, а також змішану парну дисципліну в двійках. Скелелазіння – різні комплекти медалей тепер будуть у болдері та ліді (чоловіки та жінки). Раніше нагороди розігрувалися в рамках однієї дисципліни.

Також у шести видах спорту, зокрема в настільному тенісі, стрільбі з лука та легкій атлетиці (естафета 4х100 м), з'являться нові змішані турніри для чоловіків та жінок.

Говорячи про наступні Олімпійські ігри, МОК акцентує особливу увагу на повній гендерній рівності. Хоча більшість медалей розіграють серед чоловіків (165 комплектів проти 161-го, ще 25 – змішані), запланована кількість спортсменів більша саме у жіночих дисциплінах – 5 333 проти 5 167 у чоловічих.

Також вперше в історії Олімпійських ігор командні види спорту матимуть однакову кількість жіночих і чоловічих збірних. Зокрема, у водному поло буде по 12 команд серед жінок і чоловіків – завдяки додаванню двох жіночих збірних.

А в футболі жіночих команд буде навіть більше – 16 проти 12-ти у чоловіків. Пояснюється це тим, що жінки у футболі представлені на Олімпіадах національними збірними, тоді як чоловіки – командами U-23.

Олімпійські ігри 2028 року відбудуться з 14 по 30 липня. Лос-Анджелес прийматиме літні Ігри вдруге в історії — вперше Олімпіада проходила там у 1984 році.