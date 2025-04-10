Три "десятки" Левандовські: форвард "Барселони" дублем у ворота колишнього клубу встановив рекорд Ліги чемпіонів

Польський нападник Роберт Левандовські, оформивши дубль у першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів проти дортмундської "Боруссії", не тільки допоміг "Барселоні" зробити впевнений крок до півфіналу. Він також встановив унікальне особисте досягнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Opta .

Левандовські став першим гравцем в історії ЛЧ, який забивав по 10 голів за сезон в складі трьох різних клубів. Раніше це йому вдавалось у дортмундській "Боруссії" та мюнхенській "Баварії". Тепер – у "Барселоні".

Сезони Левандовські з 10 голами у ЛЧ:

2012/13: 10 голів ("Боруссія")

2019/20: 15 голів ("Баварія")

2021/22: 13 голів ("Баварія")

2024/25: 11 голів ("Барселона")

Цього розіграшу ЛЧ Левандовські оформив дубль вже вп'яте. Раніше він двічі відзначався у ворота "Янг Бойз" (5:0), "Црвени Звезди" (5:2), "Бреста" (3:0) та "Бенфіки" (5:4). Ще один гол польський форвард забив у матчі проти "Баварії" (4:1).

Крім того, другий м'яч у ворота "Боруссії" в чвертьфінальному поєдинку ЛЧ став для поляка 99-м у складі "Барселони" у всіх турнірах. До цього позначки в 100 голів він уже досягав, виступаючи за "Боруссію" Д (103) та "Баварію" (344 голи).

Після вчорашнього дубля Левандовські довів свій загальний показник у Лізі чемпіонів до 105 голів. Таким чином, польський нападник впевнено утримує третю позицію у списку найкращих снайперів в історії турніру. Вище нього лише Кріштіану Роналду (140 голів) та Ліонель Мессі (129).