П’ять місяців без санкцій: сенатори звинуватили Трампа у блокуванні тиску на Кремль

"Замість того щоб використати доступні важелі тиску на агресора, президент Трамп не робить нічого. Ми розслідуватимемо цю змарновану можливість наблизити кінець війни", - заявили сенатори.

З моменту початку другого терміну Трампа у січні США не ввели жодних нових санкцій щодо РФ - у деяких випадках навіть послабили обмеження. Для порівняння, за президентства Джо Байдена Вашингтон наклав понад 6 200 санкцій проти пов’язаних з Москвою структур - у середньому понад 170 щомісяця.

Сенатори вважають, що така бездіяльність дозволяє російському диктатору Володимиру Путіну продовжувати війну.

"Американці мають запитати, чому президент, який обіцяє закінчити війну, дозволяє агресору діяти безкарно", - зазначили вони.

Окрім призупинення допомоги Україні, адміністрація Трампа вже п’ять місяців блокує оновлення санкцій та експортного контролю, що, за словами сенаторів, відкриває шлях для країн на кшталт Китаю допомагати російському ВПК.

Сенатори закликали адміністрацію Трампа відновити роботу з санкціями, регулярно оновлювати списки осіб і компаній, що підтримують російську оборонку, а також приєднатися до європейських союзників у посиленні тиску на Кремль.

"Єдиний шлях до справедливого і тривалого миру - це рішучість разом із партнерами по G7 та чіткий сигнал Путіну, що чим довше він продовжує напад, тим вищою буде ціна", - йдеться в заяві.