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П'ять ліквідовано, десяток - поранено: прикордонники уразили позиції РФ в районі Вовчанська

Ілюстративне фото: прикордонники уразили позиції РФ в районі Вовчанська (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Бійці бригади "Гарт" з мінометів та ударних дронів завдали серії уражень по ворожих позиціях в районі Вовчанська на Харківському напрямку. Там було ліквідовано окупантів.

Про це повідомляє РБК-УКраїна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

Як розповіли військові, під вогонь прикордонників підрозділу "Falcon" потрапили окопні лінії, засоби зв'язку та комунікації, бліндажі, капоніри противника.

Під час роботи по ворожих позиціях п’ятьох окупантів було ліквідовано, 13 - поранено.

"Військовослужбовці Держприкордонслужби у складі Сил оборони продовжують виконувати бойові завдання із відсічі російсько-окупаційним військам на півночі Харківської області", - підписано відео.

Бої біля Вовчанська

Наприкінці вересня минулого року Сили оборони повідомили про те, що воїни Головного управління розвідки Міноборони України звільнили від ворожих солдатів Вовчанський агрегатний завод.

За даними ГУР, воїни вступали в контактні бої з російськими окупантами в умовах щільної забудови.

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