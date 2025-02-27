П'ять ліквідовано, десяток - поранено: прикордонники уразили позиції РФ в районі Вовчанська

Як розповіли військові, під вогонь прикордонників підрозділу "Falcon" потрапили окопні лінії, засоби зв'язку та комунікації, бліндажі, капоніри противника.

Під час роботи по ворожих позиціях п’ятьох окупантів було ліквідовано, 13 - поранено.

"Військовослужбовці Держприкордонслужби у складі Сил оборони продовжують виконувати бойові завдання із відсічі російсько-окупаційним військам на півночі Харківської області", - підписано відео.

Бої біля Вовчанська

Наприкінці вересня минулого року Сили оборони повідомили про те, що воїни Головного управління розвідки Міноборони України звільнили від ворожих солдатів Вовчанський агрегатний завод.

За даними ГУР, воїни вступали в контактні бої з російськими окупантами в умовах щільної забудови.