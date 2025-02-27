Пять ликвидировано, десяток - ранены: пограничники поразили позиции РФ в районе Волчанска

Как рассказали военные, под огонь пограничников подразделения "Falcon" попали окопные линии, средства связи и коммуникации, блиндажи, капониры противника.

Во время работы по вражеским позициям пять оккупантов были ликвидированы, 13 - ранены.

"Военнослужащие Госпогранслужбы в составе Сил обороны продолжают выполнять боевые задачи по отпору российско-оккупационным войскам на севере Харьковской области", - подписано видео.

Бои возле Волчанска

В конце сентября прошлого года Силы обороны сообщили о том, что воины Главного управления разведки Минобороны Украины освободили от вражеских солдат Волчанский агрегатный завод.

По данным ГУР, воины вступали в контактные бои с российскими оккупантами в условиях плотной застройки.