П’ять діб блукав Карпатами: на кордоні з Румунією врятували заблукалого дніпрянина

Нічний виклик та пошуки

Пошукова операція розпочалася 4 січня ввечері після того, як чоловік зателефонував на спецлінію поліції. Він повідомив, що перебуває у горах Верховинського району, повністю втратив орієнтацію та не може самостійно пересуватися.

Рятувальні роботи тривали близько 12 годин у складних гірських умовах. Лише під ранок прикордонники відділу "Шибени" разом із фахівцями ДСНС виявили чоловіка - він лежав знесилений прямо на снігу посеред лісу.

П’ять діб у горах

Після того як потерпілого доставили до підрозділу, надали їжу та обігріли, з’ясувалися деталі його "подорожі". 30-річний дніпрянин зізнався, що планував незаконно дістатися Румунії пішки через гори. Він розраховував свої сили на тривалий перехід, але не очікував, що маршрут виявиться настільки складним та небезпечним.

За спробу незаконного перетину державного кордону на правопорушника склали адміністративний протокол (ст. 204-1 КУпАП). Матеріали справи вже передано до суду.