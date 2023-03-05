П'ять БПЛА, п'ять танків та 930 окупантів. Генштаб поновив втрати РФ за добу

За даними на ранок неділі, 5 березня, українські військові ліквідували за добу 930 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 153 120 військових. Крім того, ЗСУ знищили 5 танків та п'ять БПЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.03.23 орієнтовно склали:
Як повідомлялось, Росія зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.