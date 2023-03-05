Пять БПЛА, пять танков и 930 оккупантов. Генштаб обновил потери РФ за сутки

По данным на утро воскресенья, 5 марта, украинские военные ликвидировали за сутки 930 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 153 120 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 5 танков и пять БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.03.23 ориентировочно составили:
Как сообщалось, Россия сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
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