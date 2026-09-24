П'ять БПЛА на оптоволокні з одного пульту: розробник розповів, чи можуть сплутатися кабелі

Які ризики існують для оптоволокна

У 3DTech зараз зосереджені переважно на оптоволоконних дронах, хоча паралельно розробляють і перехоплювачі. Ключовий продукт напрямку - система керування групою дронів Hydra: вона дозволяє одночасно підключати до п'яти бортів і керувати ними з одного пульта або розподіляти керування між трьома пультами.

На запитання, чи є ризик, що оптоволокно п'ятірки дронів переплутається між собою під час старту, Філімонов відповів ствердно.

"Так, такий ризик існує - як і ризик заломів чи обривів кабелю", - каже він.

За його словами, оптоволокно - це фізична лінія зв'язку, тому на його роботу впливають не лише характеристики комплексу, а й організація польоту та умови прокладання волокна. Різкі маневри, перетин траєкторій або контакт волокна з перешкодами створюють додаткове механічне навантаження й можуть призвести до пошкодження.

Додаткові ризики виникають через неправильне прокладання волокна на маршруті, наприклад у разі механічного пошкодження транспортом чи іншими об'єктами. Також на стан і роботу волокна можуть впливати погодні умови.

"Саме тому після отримання комплексу підрозділ проходить навчання з нашими пілотами. Ми пояснюємо не лише можливості "Гідри", зокрема одночасну роботу до п'яти бортів, а й особливості її експлуатації. Правильна організація запуску, прокладання волокна та польотів допомагає мінімізувати такі ризики", - пояснює Філімонов.

Як контролюють стан лінії

Система також моніторить якість оптоволоконного зв'язку. За словами розробника, проблеми видно ще до польоту.

"Якщо у них буде пошкоджений порт, або пошкоджене волокно, або котушка, або погано вставлені конектори - це буде видно ще перед польотом, і вони зможуть швидко це усунути за рахунок моніторингу бюджету лінії", - пояснив Філімонов.

Щодо самого волокна, у травні 2024 року 3DTech запустила серійне виробництво оптоволоконних дронів, а восени вони показали результат на полі бою. Для поступової відмови від китайської сировини компанія почала використовувати італійську оптику. Це волокно тонше й дозволяє збільшувати бойову частину дронів.

"Вона легша і більш еластична до заломів. У неї показники набагато кращі, ніж у китайського волокна", - розповів Філімонов.

Станція вже доступна військовим на маркетплейсах Brave1 Market та DOT-Chain, компанія виробляє десятки таких станцій на місяць. Кожен борт отримує власний ID, що дозволяє виводити п'ять окремих відеопотоків одночасно. Кодифіковано дрони на 15, 20, 23 та 30 кілометрів.

Наразі станцію готують до бойового тесту з віддаленим керуванням через Starlink. Розробка перехоплювачів, за словами Філімонова, не призупинена, а рішення проти ворожих реактивних дронів поки не розробляють.