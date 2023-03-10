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П'яний окупант розповів товаришу, про алкоголізм на фронті та кількість загиблих (перехоплення)

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Росія, П'ятниця 10 березня 2023 20:10
П'яний окупант розповів товаришу, про алкоголізм на фронті та кількість загиблих (перехоплення) Фото: п'яний окупант розповів товаришу, про алкоголізм на фронті та кількість загиблих (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російський військовий, під дією алкогольного сп'яніння, поскаржився своєму товаришу на численні втрати окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.

За його словами, нещодавно танк поцілив по їх позиціях. В результаті цього сім окупантів загинули, а ще вісім були тяжко поранені.

Він також поскаржився, що одного з солдатів намагалися привести до тями від алкогольного сп’яніння, проте марно, тому відправили через це додому. Він також розповів, що більшість мобілізованих постійно вживають алкоголь.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російський військовослужбовець у розмові з товаришем розповів, що втомився виносити тіла мертвих окупантів з поля бою.

Також раніше ми писали, що російський військовий з Донецького напрямку поскаржився у телефонній розмові з товаришем на своє командування. Він розповів, що воно ставиться до підлеглих, як до розхідного матеріалу.

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