П'яний окупант розповів товаришу, про алкоголізм на фронті та кількість загиблих (перехоплення)

Фото: п'яний окупант розповів товаришу, про алкоголізм на фронті та кількість загиблих (GettyImagеs)

Російський військовий, під дією алкогольного сп'яніння, поскаржився своєму товаришу на численні втрати окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.