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Пьяный оккупант рассказал товарищу, об алкоголизме на фронте и количестве погибших (перехват)

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Россия, Пятница 10 марта 2023 20:10
Пьяный оккупант рассказал товарищу, об алкоголизме на фронте и количестве погибших (перехват) Фото: пьяный оккупант рассказал товарищу, об алкоголизме на фронте и количестве погибших (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российский военный, под действием алкогольного опьянения, пожаловался своему товарищу на многочисленные потери окупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Главное управление разведки Украины.

По его словам, недавно танк попал по их позициям. В результате семь оккупантов погибли, а еще восемь были тяжело ранены.

Он также посетовал, что одного из солдат пытались привести в сознание от алкогольного опьянения, однако бесполезно, поэтому отправили из-за этого домой. Он также рассказал, что большинство мобилизованных постоянно употребляют алкоголь.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российский военнослужащий в разговоре с товарищем рассказал, что устал выносить тела мертвых оккупантов с поля боя.

Также ранее мы писали, что российский военный из Донецкого направления пожаловался в телефонном разговоре с товарищем на свое командование. Он рассказал, что оно относится к подчиненным, как к расходному материалу.

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