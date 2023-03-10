Пьяный оккупант рассказал товарищу, об алкоголизме на фронте и количестве погибших (перехват)

Фото: пьяный оккупант рассказал товарищу, об алкоголизме на фронте и количестве погибших (GettyImagеs)

Российский военный, под действием алкогольного опьянения, пожаловался своему товарищу на многочисленные потери окупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Главное управление разведки Украины.