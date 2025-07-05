Пʼєте достатньо води, а шкіра все одно "суха"? Ось чому так відбувається
Інколи організм може не засвоювати воду, навіть якщо людина п’є достатню кількість рідини щодня. Такий стан може призвести до хронічного зневоднення, що негативно впливає на роботу серця, нирок і мозку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Олени Костюк.
Причини не засвоєння води
Часто людина п’є 2-3 літри води щодня, а тіло все одно "сухе", втомлене чи набрякле. Вся справа не у кількості води, а в засвоєнні.
Без електролітів, їжі та балансу вода просто "не тримається" в тканинах. Тому виникають:
- набряки
- часте сечовипускання
- втрата мінералів
За словами експерта, гідратація - це не про "змушувати себе пити", а про те, як саме ви це робите.
МОЗ рекомендує пити 30-40 г води на кілограм ваги тіла. Однак, якщо у вас є проблеми з нирками, артеріальна гіпертензія, хвороби серця або будь-які інші недуги, то варто проконсультуватись з сімейним лікарем.
Не потрібно воду заливати в себе стаканами. Можна випити стакан води зранку до 400 мл води кімнатної води. Але протягом дня потрібно біля себе тримати пляшку з водою, щоб "розпитися" і привчити себе пити рідину.
"Є люди, які не люблять пити воду. Вода повинна бути завжди біля вас. Можете додати якусь лужну воду", - додала експерт.
Найкраще орієнтуватись на колір своєї сечі - вона повинна бути лимонно-жовта або світло жовта. Якщо колір стає більш насиченим, то це говорить про те, що у є нестача води.
Крім того, потрібно враховувати у своєму харчуванні, скільки ви вживаєте натрію. Тому, якщо у вас в раціоні є багато ультраоброблених продуктів - ковбаси сосиски та фастфуд, то в організмі буде надлишок натрію який буде затримувати воду.
Потрібно вживати достатньо калію, клітковини, листової зелені та горіхів, тому що вони виводять натрій. Тобто підтримувати водно-електролітний баланс варто шляхом свідомого раціонального харчування.
Що не заміняє воду в раціоні
Кава та чай
Містять кофеїн, який має сечогінну дію. Вони не зневоднюють, але не є повноцінною заміною води.
Соки
Містять багато цукру, навіть натуральні. Втамовують спрагу гірше, ніж чиста вода.
Молоко
Воно живильне, але містить білки й жири, які потребують перетравлення. Не підходить як основне джерело рідини.
Алкоголь
Має сильну сечогінну дію та активно сприяє зневодненню.
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