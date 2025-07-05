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Пʼєте достатньо води, а шкіра все одно "суха"? Ось чому так відбувається

Субота 05 липня 2025 16:30
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Пʼєте достатньо води, а шкіра все одно "суха"? Ось чому так відбувається Нутриціолог розповіла, чому організм не засвоює воду (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Інколи організм може не засвоювати воду, навіть якщо людина п’є достатню кількість рідини щодня. Такий стан може призвести до хронічного зневоднення, що негативно впливає на роботу серця, нирок і мозку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Олени Костюк.

Причини не засвоєння води

Часто людина п’є 2-3 літри води щодня, а тіло все одно "сухе", втомлене чи набрякле. Вся справа не у кількості води, а в засвоєнні.

Без електролітів, їжі та балансу вода просто "не тримається" в тканинах. Тому виникають:

  • набряки
  • часте сечовипускання
  • втрата мінералів

За словами експерта, гідратація - це не про "змушувати себе пити", а про те, як саме ви це робите.

МОЗ рекомендує пити 30-40 г води на кілограм ваги тіла. Однак, якщо у вас є проблеми з нирками, артеріальна гіпертензія, хвороби серця або будь-які інші недуги, то варто проконсультуватись з сімейним лікарем.

Не потрібно воду заливати в себе стаканами. Можна випити стакан води зранку до 400 мл води кімнатної води. Але протягом дня потрібно біля себе тримати пляшку з водою, щоб "розпитися" і привчити себе пити рідину.

"Є люди, які не люблять пити воду. Вода повинна бути завжди біля вас. Можете додати якусь лужну воду", - додала експерт.

Найкраще орієнтуватись на колір своєї сечі - вона повинна бути лимонно-жовта або світло жовта. Якщо колір стає більш насиченим, то це говорить про те, що у є нестача води.

Крім того, потрібно враховувати у своєму харчуванні, скільки ви вживаєте натрію. Тому, якщо у вас в раціоні є багато ультраоброблених продуктів - ковбаси сосиски та фастфуд, то в організмі буде надлишок натрію який буде затримувати воду.

Потрібно вживати достатньо калію, клітковини, листової зелені та горіхів, тому що вони виводять натрій. Тобто підтримувати водно-електролітний баланс варто шляхом свідомого раціонального харчування.

Що не заміняє воду в раціоні

Кава та чай

Містять кофеїн, який має сечогінну дію. Вони не зневоднюють, але не є повноцінною заміною води.

Соки

Містять багато цукру, навіть натуральні. Втамовують спрагу гірше, ніж чиста вода.

Молоко

Воно живильне, але містить білки й жири, які потребують перетравлення. Не підходить як основне джерело рідини.

Алкоголь

Має сильну сечогінну дію та активно сприяє зневодненню.

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