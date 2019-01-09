ОЗХО направила в Алеппо экспертов для изучения информации о химатаке в ноябре

Фото: химатака в Сирии (syriadirect.org)

В начале декабря в Сирии побывала первая группа экспертов ОЗХО

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) направила в Сирию новую группу экспертов в связи с предполагаемой химической атакой в Алеппо. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В ОЗХО отмечают, что начали следить за ситуацией после того как получили информацию о предполагаемом применении химического оружия в Алеппо 24 ноября 2018 года.

В начале декабря в Сирию отправилась группа экспертов ОЗХО для сбора данных и организация начала вести консультации с сирийскими властями.

По данным сирийского информагентства Sana, от химатаки 24 ноября пострадали 107 жителей Алеппо, у них наблюдались симптомы удушья различной степени тяжести и проблемы со зрением.

В городской администрации обвинили в использовании снарядов с хлором боевиков "Джебхат ан-Нусры".

В ответ на предполагаемую химатаку Россия нанесла воздушные удары по целям в провинции Идлиб, поставив тем самым под угрозу перемирие в Сирии.

США обвинили Москву и Дамаск в распространении лжи по поводу химической атаки, якобы совершенной бойцами сирийской оппозиции и экстремистскими группировками в городе Алеппо, чтобы сорвать перемирие в регионе.

Напомним, Соединенные Штаты Америки оставят войска на севере Сирии для защиты курдов от Турции.