ОЗХЗ направила в Алеппо експертів для вивчення інформації про хіматаку в листопаді

Фото: хіматака в Сирії (syriadirect.org)

На початку грудня в Сирії побувала перша група експертів ОЗХЗ

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) направила в Сирію нову групу експертів у зв'язку з можливою хімічної атакою в Алеппо. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

У ОЗХЗ зазначають, що почали стежити за ситуацією після того, як отримали інформацію про можливе застосування хімічної зброї в Алеппо 24 листопада 2018 року.

На початку грудня в Сирію вирушила група експертів ОЗХО для збору даних і організація почала вести консультації з сирійською владою.

За даними сирійського інформагентства Sana, від хіматаки 24 листопада постраждали 107 жителів Алеппо, у них спостерігалися симптоми задухи різного ступеня тяжкості та проблеми із зором.

У міській адміністрації звинуватили у використанні снарядів з хлором бойовиків "Джебхат ан-Нусри".

У відповідь на можливу хіматаку Росія завдала повітряних ударів по цілях у провінції Ідліб, поставивши тим самим під загрозу перемир'я в Сирії.

США звинуватили Москву і Дамаск у поширенні брехні з приводу хімічної атаки, нібито вчиненої бійцями сирійської опозиції і екстремістськими угрупованнями в місті Алеппо, щоб зірвати перемир'я в регіоні.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки залишать війська на півночі Сирії для захисту курдів від Туреччини.