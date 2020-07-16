Ожидания бизнеса: падение производства, сокращение персонала и снижение зарплат

Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)

Бизнес не ожидает быстрого восстановления после коронакризиса

Руководители украинских компаний существенно ухудшили оценки дальнейшего экономического роста в Украине на фоне введенных карантинных мер. Респондентам свойственны пессимистические ожидания развития собственных предприятий.

Об этом свидетельствуют данные отчета Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка за II квартал 2020 года.

По данным опроса, уровень деловой активности предприятий снизился до самого низкого значения за все время наблюдений после І квартала 2015 года - 90,8% (в I квартале 2020 года - 110,5%).

"Бизнес не ожидает быстрого улучшения показателей своей деятельности, несмотря на отмену значительного количества ограничений и внедрение адаптивного карантина после преодоления первой волны распространения вируса", - говорится в обзоре.

Инфляционные ожидания предприятий ухудшились. Бизнес прогнозирует, что в течение 12 месяцев темпы роста потребительских цен вырастут до 7% в годовом исчислении (в I квартале - 5,1%).

Третий квартал подряд увеличивается доля компаний, которые прогнозируют уменьшение количества работников на своих предприятиях. Лишь 9,1% предприятий планируют нанимать новых сотрудников в течение следующих 12 месяцев. Сокращение персонала предусматривают 26,3% опрошенных компаний.

Существенно уменьшилось и количество компаний, планирующих повышать зарплаты своим работникам в течение следующих 12 месяцев. Таких - 36,5% (против 63,4% в предыдущем квартале).

Очередной опрос НБУ был проведен с 4 мая до 3 июня 2020 года среди руководителей 691 предприятия. Опрос репрезентативный по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий с количеством работников.

Напомним, руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 28,28 грн/доллар.

Как сообщало РБК-Украина, в июне НБУ констатировал конец трехлетнего цикла роста доходов украинцев.