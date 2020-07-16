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Очікування бізнесу: падіння виробництва, скорочення персоналу та зменшення зарплат

Четвер 16 липня 2020 18:05
Очікування бізнесу: падіння виробництва, скорочення персоналу та зменшення зарплат
Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Бізнес не очікує на швидке відновлення після коронакризи

Керівники українських компаній суттєво погіршили оцінки щодо подальшого економічного зростання в Україні на тлі запроваджених карантинних заходів. Респонденти мають песимістичні очікування щодо розвитку власних підприємств.

Про це свідчать дані звіту Ділові очікування підприємств України від Національного банку за II квартал 2020 року.

За даними опитування, рівень ділової активності підприємств знизився до найнижчого значення за увесь час спостережень після І кварталу 2015 року - 90,8% (у I кварталі 2020 року - 110,5%).

Очікування бізнесу: падіння виробництва, скорочення персоналу та зменшення зарплат

"Бізнес не очікує на швидке поліпшення показників своєї діяльності, незважаючи на скасування значної кількості обмежень та впровадження адаптивного карантину після подолання першої хвилі поширення вірусу", - йдеться в огляді.

Інфляційні очікування підприємств погіршилися. Бізнес прогнозує, що упродовж 12 місяців темпи зростання споживчих цін зростуть до 7% у річному вимірі (у I кварталі - 5,1%).

Третій квартал поспіль збільшується частка компаній, які прогнозують зменшення кількості працівників на своїх підприємствах. Лише 9,1% підприємств планують наймати нових працівників упродовж наступних 12 місяців. Скорочення персоналу передбачають 26,3% опитаних компаній.

Суттєво зменшилася й кількість компаній, які планують підвищувати зарплати своїм працівникам упродовж наступних 12 місяців. Таких - 36,5% (проти 63,4% у попередньому кварталі).

Чергове опитування НБУ було проведено з 4 травня до 3 червня 2020 року серед керівників 691 підприємства. Опитування репрезентативне за основними видами і напрямами діяльності, розмірами підприємств з кількістю працівників.

Нагадаємо, керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 28,28 грн/долар.

Як повідомляло РБК-Україна, в червні НБУ констатував кінець трирічного циклу зростання доходів українців.

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