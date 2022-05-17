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В ожидании эмбарго. Налог на нефть сократит доходы РФ от экспорта, - Ермак

Новина українською →
Вторник 17 мая 2022 18:41
В ожидании эмбарго. Налог на нефть сократит доходы РФ от экспорта, - Ермак Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Временное введение налога на на российскую нефть значительно повлияет на доходы РФ за экспорт энергоресурса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Этот шаг (налог на нефть РФ - ред.) позволит избавить Россию от значительных средств за экспорт нефти до введения полного нефтяного эмбарго, к чему мы призываем наших союзников", - подчеркнул Ермак.

Также он напомнил, что в дорожной карте энергетических санкций группа Макфола-Ермака предложила похожий временный шаг по введению тарифа или налога на российскую нефть с последующим отказом от импорта энергоресурса в целом.

Стоит заметить, что ранее в Минфине США заявили о намерении предложить европейским странам ввести пошлины на российскую нефть. Это должно стать более быстрой альтернативой прямому нефтяному эмбарго.

Также мы писали, что Польша предложила Европейскому Союзу ввести налог на российские энергоносители и ввести квоты на их использование. Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва считает, что это будет способствовать отказу от российских ресурсов.

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