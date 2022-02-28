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Не ожидали, что их отправили воевать. В Сумской области задержали 8 оккупантов

Автор: Наталья Юрченко

В Сумской области задержали 8 российских оккупантов. Захватчики не знали, что ехали на войну в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.

"В одном из районов области полицейские вместе с территориальной обороной задержали 8 военных Российской Федерации. Все они своими действиями посягали на территориальную целостность, суверенитет и неприкосновенность Украины. Нападавшим от 20 до 30 лет. С их слов, они приехали на учебу и совсем не ожидали, что их отправили воевать", - говорится в сообщении.

Против задержанных открыли уголовное дело. Оккупантам сообщили о подозрении в совершении преступлений против безопасности Украины.

Напомним, в Одессе правоохранители задержали двух диверсантов. Они собирали информацию об украинских военных.

Также ранее в Кривом Роге задержали пятерых российских шпионов. Агенты Кремля снимали украинскую военную технику и позиции ВСУ.

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