Не ожидали, что их отправили воевать. В Сумской области задержали 8 оккупантов

В Сумской области задержали 8 российских оккупантов. Захватчики не знали, что ехали на войну в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию .

"В одном из районов области полицейские вместе с территориальной обороной задержали 8 военных Российской Федерации. Все они своими действиями посягали на территориальную целостность, суверенитет и неприкосновенность Украины. Нападавшим от 20 до 30 лет. С их слов, они приехали на учебу и совсем не ожидали, что их отправили воевать", - говорится в сообщении.

Против задержанных открыли уголовное дело. Оккупантам сообщили о подозрении в совершении преступлений против безопасности Украины.