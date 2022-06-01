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Ожидаем сегодня хороших новостей от Польши, - Минобороны

Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство обороны Украины работает над тем, чтобы военные потребности Украины Европа воспринимала как общие. Хорошие новости от Польши ожидаются уже сегодня, 1 июня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу министра обороны Украины Алексея Резникова.

"Сегодня мы ожидаем хороших новостей из Польши. Наша делегация Минобороны завершает свою работу. И о деталях будет объявлено уже в скором времени", - пишет Резников.

Как отметил Резников, в течение мая состоялись 30 официальных международных мероприятий и десятки рабочих контактов. Однако, ключевым событием было второе заседание Координационно-совещательной группы помощи Украине в формате "Рамштайн". Уже через несколько недель будет обсуждаться прогресс во время третьей встречи.

По словам министра, результаты заседания уже "ощутимы" на фронте или же поставляют в нашу страну.

"Сейчас Украина проходит через критическую фазу войны. На востоке у нас очень кровопролитные бои. Нам не хватает тяжелого оружия, чтобы отбросить врага. Поэтому мы не останавливаемся ни на минуту" - добавил Резников.

"Рамштайн"

Отметим, что РБК-Украина раскрывало все подробности предыдущих заседаний в формате "Рамштайн" по Украине:

  • первая встреча министров состоялась на авиабазе еще 26 апреля;
  • вО второй встрече приняли участие министры обороны 47 страны. Тогда же 20 стран заявили о новых пакетах военной помощи нашей стране.

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