Ожидаем решения касательно нефтяных ограничений, - Зеленский о новых санкциях против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в скором времени ожидается решения касательно нефтяных ограничений против Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ночное обращение Зеленского.

"Ближайшее время ожидаем решения касательно нефтяных ограничений. Настаиваем на том, что справедливой частью санкций касательно российской нефти, должно быть блокирование любых попыток обойти ограничения через продажу так называемых нефтяных смесей", - заявил глава государства.

Зеленский также подчеркнул, что любая компания, которая будет продавать и помогать России обойти санкции, также должна быть под санкциями.