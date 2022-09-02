ua ru
Пт, 02 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ожесточенные бои идут недалеко от Запорожской АЭС, - британская разведка

Новина українською →
Украина, Пятница 02 сентября 2022 08:49
Ожесточенные бои идут недалеко от Запорожской АЭС, - британская разведка Фото: недалеко от Запорожской АЭС идут ожесточенные бои (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

На юге Украины продолжаются ожесточенные бои, в том числе обстрелы в Энергодарском районе, недалеко от оккупированной Россией Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, несмотря на войну в Украине, 1 сентября российские военные приступили к учениям Восток-22, ежегодные совместные стратегические учения, "знаменующие собой кульминацию года военной подготовки".

Россия публично заявила, что примет участие 50 тысяч военнослужащих, однако маловероятно, что в этом году будет активно задействовано более 15 тысяч человек. Это около 20% сил, участвовавших в последних учениях "Восток" в 2018 году, считают в британской разведке.

"Военные действия России на Украине показали, что российские военно-стратегические учения, такие как "Восток", не смогли поддержать способность вооруженных сил проводить крупномасштабные и сложные операции. Такие мероприятия тщательно расписаны, не поощряют инициативу и в первую очередь нацелены на то, чтобы произвести впечатление на российских лидеров и международную аудиторию", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, Вооруженные силы Украины в течение 30-31 августа продолжали наступательные операции на юге Украины, подкрепленные интенсивными дальними ударами по российским пунктам управления и тылового обеспечения на всей территории оккупированной зоны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС
NEWS
МАГАТЭ будет сохранять постоянное присутствие на Запорожской АЭС
МАГАТЭ будет сохранять постоянное присутствие на Запорожской АЭС
DAILY
Том Купер: Единственный путь одержать победу над россиянами – уничтожить их
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Том Купер: Единственный путь одержать победу над россиянами – уничтожить их