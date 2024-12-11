Ожеледиця та сніг. Як вберегти себе від травмувань: правила безпеки

В зимовий період треба бути особливо обережними на дорогах під час ожеледиці. Дотримання простих правил безпеки може вберегти вас від травмувань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook МВС України.
Подбати про власну безпеку під час ожеледиці необхідно ще до виходу з дому. Оскільки ушкодження через падіння можуть бути дуже серйозними.
Проте, якщо ви все ж таки впали та потребуєте допомоги - звертайтесь до екстрених служб за номерами 101, 102, 103 або 112.
Нагадаємо, попри те, що зими в Україні останніми роками стали гуманними і мало не дружніми до автомобілістів, саме ожеледь залишається однією з найбільших загроз для сучасних водіїв - попри наші бездоганні зимові шини, системи стабілізації, трекшн-контроль та подібне електронне начиння.