Гололед и снег. Как уберечь себя от травм: правила безопасности

В зимний период нужно быть особенно осторожными на дорогах во время гололеда. Соблюдение простых правил безопасности может уберечь вас от травм.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook МВД Украины.
Позаботиться о собственной безопасности во время гололеда необходимо еще до выхода из дома. Поскольку повреждения из-за падения могут быть очень серьезными.
Однако, если вы все же упали и нуждаетесь в помощи - обращайтесь в экстренные службы по номерам 101, 102, 103 или 112.
Напомним, несмотря на то, что зимы в Украине в последние годы стали гуманными и чуть ли не дружественными с автомобилистами, именно гололед остается одной из самых больших угроз для современных водителей - несмотря на наши безупречные зимние шины, системы стабилизации, трекшн-контроль и подобную электронную утварь.